A giugno 2022 Mantova tornerà ad essere capitale della bicicletta

MANTOVA –

BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, il più grande evento dedicato al cicloturismo e all’avventura in sella in Europa, torna a Mantova, da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022. Sono attesi migliaia di viaggiatori da tutta Italia e, pandemia permettendo, da tutta Europa, per ritrovarsi finalmente a condividere la propria passione per il viaggio e le due ruote. Dopo le due edizioni “Campfire”, ossia per duri e puri, a numero chiuso, tra le montagne, entrambe sold-out in poche ore, BAM! torna alla sua forma originaria di evento aperto, gratuito e popolare, come lo è la bicicletta: un appuntamento nel quale si ritrovano una volta l’anno tutte le anime del viaggio, dal grande esploratore alla famiglia, dallo sportivo a chi usa la bicicletta per andare lontano.

Negli scorsi mesi di pausa obbligata è cresciuta la voglia di bici e di libertà, il settore è in enorme crescita e i ciclisti sono assetati di viaggi e di chilometri; BAM! si propone ancora una volta come un’allegra occasione per ritrovarsi, per condividere storie e esperienze, per imparare qualcosa di nuovo e divertirsi, ma anche per fare il punto su un settore che sta vivendo un autentico boom e che è divenuto più che mai anche un’occasione di sviluppo per i territori. Il format dell’evento è sempre lo stesso: musica, storie, incontri, workshop e occasioni per condividere una passione, anche davanti ad una birra. Nel village spazio alle aziende del settore, dai grandi marchi ai produttori artigianali. A pochi metri il grande spazio “camp”, dove i viaggiatori del BAM! potranno piantare la tenda, eccezionalmente di fronte alle mura di Mantova.

Il BAM! inizia però ben prima, quando i viaggiatori escono da casa: i partecipanti sono infatti invitati, ogni anno, a partire in bici verso Mantova, condividendo la strada con amici vecchi e nuovi: uno spunto che spinge centinaia di persone a pedalare per giorni, per ritrovarsi poi a piantare la tenda sotto lo stesso cielo, di fronte ai meravigliosi laghi della città.

“Bam è come sempre un’occasione unica per la nostra città – ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari – sia per mostrare la sua bellezza storica e culturale che per promuovere il turismo e la mobilità sostenibile”.