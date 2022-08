Ponte di Ferragosto sicuro, più controlli in città e provincia

MANTOVA In previsione del ponte di Ferragosto è stata disposta, tramite ordinanza del questore, l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, finalizzati principalmente alla prevenzione dei reati predatori e a garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti su tutto il territorio provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dipartimento di pubblica sicurezza e delle priorità emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Gerlando Iorio. La pianificazione dei servizi, che vede impegnate tutte le forze di polizia e le polizie locali, è stata illustrata in occasione del conseguente tavolo tecnico convocato in questura. Sulla base di tali presupposti la Polizia di Stato di Mantova anche nel corso dell’ultima settimana ha predisposto, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, due servizi straordinari di controllo del territorio con effettuazione di posti di controllo lungo le principali arterie dell’area cittadina e dei comuni limitrofi con particolare riguardo ai punti di snodo interessati da un aumento del traffico veicolare, nonché nei luoghi di aggregazione giovanile e negli esercizi pubblici. Nel corso di tali servizi sono state controllate circa 150 persone e oltre 80 veicoli. Sono stati altresì ispezionati 5 esercizi pubblici del capoluogo e dell’hinterland, identificati gli avventori, accertato il possesso delle previste certificazioni ed elevata una sanzione amministrativa al titolare di un locale del centro cittadino. Particolare attenzione è stata posta inoltre al controllo delle aree verdi pubbliche: nel corso del pattugliamento è stato rinvenuto sotto una panchina un involucro contenente circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, debitamente sequestrato. All’esito di tali attività il questore Giannina Roatta ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella provincia virgiliana per la durata di un anno e un avviso orale nei confronti di due soggetti, gravati da vari precedenti, denunciati uno per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e l’altro per possesso ingiustificato di armi da taglio. Inoltre è stato altresì espulso dal territorio nazionale con accompagnamento coatto alla frontiera un cittadino straniero pluripregiudicato.