Calcio Eccellenza – Bronzatti: “Gove, nel 2022 le basi per il futuro”

24GOVERNOLO Non è stato un girone d’andata positivo per la Governolese. Ma, nonostante tutto, la squadra dei Pirati non ha perso l’entusiasmo e la voglia di lottare. Solo tre i punti racimolati al giro di boa, con l’ultimo posto nel girone C, tuttavia l’animus pugnandi del team rossoblù non è mancato e non mancherà nemmeno nel ritorno. Ne è convinto il presidente Fabio Bronzatti, che delinea obiettivi immediati e futuri di una delle piazze storiche del nostro calcio dilettantistico, a una settimana dal rientro in campo, previsto il 30 gennaio per i tornei di Eccellenza.

«La ripartenza sarà un po’ un’incognita – dice il patron – perché noi avremo ancora un paio di giocatori che dovranno fare questa settimana la visita di nuova idoneità, altri sono rientrati da poco. Fortunatamente i casi di Covid, 7 su una rosa di 25, si sono già risolti, ma comunque quarantene e altre prescrizioni sanitarie, ci hanno fatto lavorare un po’ a singhiozzo».

Domenica si gioca in casa, nel teatro del “Vicini”, contro il Prevalle: «La condizione fisica la verificheremo cammin facendo, ma penso sia una situazione comune. Di sicuro non molleremo fino a fine campionato – prosegue il presidente – come abbiamo fatto anche all’andata. Certo, siamo stati molto sfortunati, avremmo meritato sicuramente un bottino di punti migliore, ma quando le annate nascono storte, riuscire a raddrizzarle è sempre molto difficile. Quello che mi fa ben sperare è il grande entusiasmo che c’è tra i ragazzi. E non è mai mancata la coesione nel gruppo, con gli elementi di esperienza che trascinano i più giovani».

Cosa non rifarebbe la Governolese, tornando indietro? «Errori sul mercato ne abbiamo fatti, inutile negarlo, quando le cose vanno male bisogna assumersi le giuste responsabilità. Ma non è giusto focalizzarsi su un giocatore o sull’altro. Anche questa è esperienza, l’organico attuale crediamo sia migliore per cercare l’impresa salvezza. Comunque vada, anche nel caso peggiore, siamo intenzionati a confermare la maggior parte dell’organico per la prossima stagione».

La vittoria per la Gove manca praticamente da due anni, considerando anche i lunghi stop dei campionati per il Covid: «Avremmo meritato il successo sicuramente contro il Palazzolo, ma non è stata l’unica gara a darci dei rimpianti. La sfortuna, nel nostro caso – conclude il presidente – ci ha punito oltre i nostri reali demeriti. La vittoria ci manca tantissimo, e forse ottenerne una quando l’avremmo meritato, ci avrebbe dato ulteriore fiducia».

«Gli obiettivi per l’anno nuovo – chiosa il patron rossoblù – sono quelli di restare tutti in salute, perché questa pandemia ci ha insegnato che nulla è scontato, e provare a fare più punti possibili».

Per la partita contro il Prevalle c’è in dubbio il talentuoso trequartista Dejan Danza, che è reduce da un fastidioso infortunio al piede. Ma lo staff medico dei Pirati conta di recuperarlo per l’esordio di campionato nel 2022.24