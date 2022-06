Tutto pronto per il Varignana Music Festival

MANTOVA Dal 29 giugno al 7 luglio 2022, a Palazzo di Varignana, luxury resort immerso nelle colline bolognesi, si svolgerà la VIII edizione del Varignana Music Festival, il primo festival estivo di musica classica del territorio. Artisti dal calibro internazionali come Francesca Dego, Alessandro Carbonare, Mario Stefano Pietrodarchi e Gloria Campaner. Attesissima infine la presenza di Alexander Romanovsky, testimonial sin dalla I edizione del Festival e pianista ospite di orchestre che vanno dall’Accademia di Santa Cecilia alla London Philharmonic, che martedì 5 luglio sulla Terrazza Bentivoglio dedicherà un recital a uno dei suoi numi tutelari, Sergej Rachmaninov, di cui ricorrerà nel 2023 il 150° anniversario della nascita. Da sempre il Varignana Music Festival ha a cuore anche la promozione dei giovani artisti, e lancerà quest’anno un’importante novità: Alexander Romanovsky è stato infatti invitato a presentare al pubblico uno dei suoi “eredi ideali”, il pianista classe 2000 Lorenzo Adamo, recentemente perfezionatosi sotto la sua guida alla Royal Academy of Music, che aprirà il recital con musiche di Chopin e Skrjabin. Al Varignana Music Festival i grandi maestri e i nuovi talenti si danno la mano, con lo sguardo sempre aperto al futuro.

Dopo il successo dello scorso anno, Varignana Music Festival conferma le location dei concerti all’aperto, con cinque serate en plein air tra la suggestiva Terrazza Bentivoglio antistante il Palazzo storico che domina il Resort e l’Anfiteatro sul Lago, luogo incantato immerso nel verde e fra i vigneti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana, sponsor ufficiale della kermesse.

Il Varignana Music Festival si è imposto nel tempo per l’originalità della formula e per l’incontro fra la proposta culturale d’eccezione e la straordinaria accoglienza del resort. Un’occasione unica per unire amore per il benessere, natura e musica, vivendo un’esperienza immersiva capace di appagare i cinque sensi. Partendo dai sapori dei frutti e delle verdure km 0, da gustare durante l’aperitivo al tramonto che anticipa i concerti, fino ai trattamenti della Varsana SPA con i prodotti cosmetici a km 0 nati dallo studio delle più avanzate tecnologie in ambito estetico e dalle proprietà benefiche dei frutti che crescono nell’Orto Grande di Palazzo di Varignana.

Musica, natura, gastronomia, benessere e salute: Palazzo di Varignana mette a sistema tutte le esperienze per costruire un nuovo senso di ospitalità, tra cultura e risveglio dei sensi, immersi in uno straordinario contesto naturale.