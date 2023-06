Ennesimo incidente con ciclista investito da un’auto al rondò di Porta Mulina

MANTOVA Ancora un incidente al rondò di porta Mulina. Per l’ennesima volta un ciclista che stava transitando sul rondò è stato investito da un’auto. È successo ieri poco dopo le 11.30. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Corce Verde che ha portato la persona finita a terra in ospedale per accertamenti. Coinvolte una donna di 64 anni e una di 72. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma va comunque rimarcato il fatto che ormai non si contano gli incidenti in fotocopia che accadono sistematicamente in questa zona, segno che, al netto di imprudenza o distrazione, qualcosa non funziona in questo rondò.