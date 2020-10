Castiglione delle Stiviere, inaugurata la mostra ‘Between Earth and Sky’ al centro culturale Mutty

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si è tenuta presso il centro culturale “Mutty” di viale Maifreni 54, la presentazione del volume e l’inaugurazione della mostra “Between Earth and Sky” di Marco Facchetti in collaborazione con la casa editrice Krisis Publishing. “Between Earth and Sky” è una collezione cartografica di immagini che nascono dall’esplorazione di tracce geografiche impresse dal dialogo sempre vivo tra cielo e terra. Attraverso profonde osservazioni elaborate durante una serie di escursioni compiute nella provincia di Brescia, nelle Prealpi e a Bologna, l’artista ha abilmente catturato importanti segni relativi a dinamiche tra natura e cultura. Su fogli di carta lasciati sul terreno si sono impressi, con il tempo, segni che evidenziano importanti caratteristiche del territorio che viene costantemente rimodellato dai processi naturali (gocce di pioggia, interazioni con organismi viventi, il tocco del sole…) e dalle interferenze dei suoi abitanti. Il tempo richiesto per raccogliere dati e informazioni è soggetto alle condizioni climatiche del luogo e va di pari passo con l’abilità dell’artista di ascoltare, osservare, o lasciarsi trasportare fino al punto di raggiungere un alto livello di consapevolezza e sensibilità verso il paesaggio circostante. La rassegna si potrà visitare da Mutty fino al 10 ottobre una selezione delle tavole originali. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, scrivendo a: info@mutty.it o chiamare il numero telefonico 0376-639921.

Paolo Zordan