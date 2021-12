Rugby serie B – Impresa Caimani con la regina San Donà

VIADANA Serviva la partita perfetta per battere la capolista, unica imbattuta del campionato, e i Caimani l’hanno giocata alla grande. Fin da subito i gialloneri non lasciano spiragli ai veneti e al quarto minuto arriva la prima meta con Panizzi, poi è assolo dei ragazzi di Pavan. Sono ben sei le marcature pesanti della partita: all’80’ il risultato parla chiaro 39-0 a favore dei Caimani.

I mantovani sono la più seria accreditata alla conquista della serie A, assieme ai veneti, e ieri hanno davvero dimostrato cosa sono in grado di fare, lasciando a zero gli avversari che non hanno visto palla. Davanti al pubblico amico è poi tutto più facile.

Parte forte il team di Pavan che dopo due minuti riesce a sbloccare il risultato con la meta di Panetti trasformata da Paternieri. Passano sette minuti di gioco e i gialloneri allungano con un calcio dello stesso Paternieri per il 10 a 0. Al 16’ è ancora il duo Panetti e Paternieri che va ancora a marcare per il 17 a 0. San Donà prova reagire con un calcio piazzato ma la mira di Busato non è buona e fallisce. Al 25′ Paternieri crea tutto da solo la meta e la trasformazione del momentaneo 24 a 0. San Donà riesce a contenere le continue folate dei gialloneri, ma allo scadere del primo tempo nulla può contro il pack di Viadana che va a marcare con il tallonatore Gamboa una meta non trasformata: il primo tempo finisce sul 29 a 0. Nel secondo al 52′ il San Donà si ritrova in 14 per il giallo a Busato. San Donà cerca di arginare i gialloneri ma deve cedere ancora al 54′ con una meta non trasformata per il 34 a 0. Viadana non vuole cedere nulla alla capolista e al 75′ affonda l’ultimo colpo letale per il pesante parziale di 39 a 0. Prossimo appuntamento domenica 12 dicembre contro il Bologna Rugby: servirà nuovamente una prova di carattere.

Risultati sesta giornata: Castellana-Bologna 15-15; Caimani Viadana-Lafert San Donà 39-0; Mirano-Villorba 6-13; Cus Padova-Mogliano -; Junior Brescia-Valsugana Padova -.

La classifica: Lafert San Donà 22; Caimani Viadana 19; Patavium Union 18; Bologna 16; Mogliano 15; Omar Villorba 14; Castellana 14; Junior Rugby Brescia 6; Mirano 3; Cus. Padova 1; Valsugana Padova -3.