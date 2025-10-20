“Una storia oltre i confini del mondo” in scena I il 26 ottobre a Gonzaga

GONZAGA – Il Teatro Comunale di Gonzaga torna ad accogliere la fortunata rassegna per famiglie “Domeniche felici a teatro”, promossa dal Comune di Gonzaga con la direzione artistica di Teatro dell’Orsa.

Il primo appuntamento è domenica 26 ottobre alle ore 16.30 con il nuovo spettacolo del Teatro dell’Orsa creato per un pubblico dai 6 anni e per ogni età: “Una storia oltre i confini del mondo”, l’antico mito di Gilgamesh raccontato con lo sguardo di oggi. «Questa è una storia per tutti. Un viaggio appassionante e misterioso. La forza del mito incisa su tavolette d’argilla racchiude le domande che da millenni ci accompagnano: che cosa c’è dall’altra parte? Dove vanno quelli che non ci sono più? Dove finisce il mondo che conosciamo?» spiega la regista Monica Morini.

«Gilgamesh, re di una città tutta d’oro, è forte e abituato a comandare su ogni cosa, eppure nemmeno lui sa dare risposta alle domande che lo tormentano» aggiunge Annamaria Gozzi al cui omonimo libro – illustrato da Andrea Antinori, pubblicato in Italia nel 2022 da Topipittori e già tradotto in Spagna e Russia – è ispirato lo spettacolo. «Davanti alla morte del suo migliore amico, di fronte all’incognita dell’aldilà, mostra la sua parte fragile e umana. Nell’ossessione di conoscere ciò che agli umani non è dato sapere, parte per un viaggio ai confini del mondo alla ricerca del segreto dell’immortalità».

Racconta l’interprete Bernardino Bonzani «La storia di Gilgamesh è un viaggio di formazione. Un eroe mitico, nella smania di ricerca, abbandona la sua immagine regale per divenire selvaggio. Attraversa le prove di camminare nel buio, affrontare bestie, navigare l’oceano della morte. Cede al sonno fino alla consapevolezza della sua trasformazione e intravede il segreto della vita».

Conclude Monica Morini: «È stato prezioso affrontare questa nuova produzione con la prestigiosa collaborazione artistica del regista e drammaturgo Bruno Stori».

Lo spettacolo che si avvale, inoltre, della scenografia di Franco Tanzi, delle animazioni dal vivo di Isacco Garimberti e delle musiche originali di Gaetano Nenna.

Ingressi: intero € 8, ridotto under 12 € 5-2. Il Teatro Comunale si trova in via Leone XIII 1 a Gonzaga (MN).

Info e prenotazioni: messaggio WhatsApp al numero 338 4280999, orsa@teatrodellorsa.com.

Prossimo appuntamento della rassegna: domenica 7 dicembre con “Legami” del Teatro Giovani Teatro Pirata.