Sportello Inps in municipio a Castiglione delle Stiviere attivo dal 21 ottobre

CASTIGLIONE – Lo Sportello INPS a Castiglione sarà operativo dal 21 ottobre. L’INPS entra in Municipio, con una propria struttura diretta per tutte le necessità della cittadinanza. Spiega il Sindaco Enrico Volpi: “Siamo molto lieti di poter garantire ai nostri cittadini uno sportello fisico nella nostra città. Oggi sono molti i Comuni italiani che non hanno un ufficio INPS nel proprio territorio e i loro cittadini sono sottoposti a disagi logistici e operativi. Per questo siamo davvero soddisfatti della collaborazione con INPS e riteniamo sia un ottimo risultato per i Castiglionesi.” Si tratterà di uno spazio, a piano terra, accanto agli uffici del servizio sociale, con sala d’attesa, uno sportello dedicato che riceverà solo su prenotazione il martedì-mercoledì-giovedì. Prenotazione effettuabile tramite: contact center INPS 803164 (da fisso) – 06 164164 (da mobile) APP INPS mobile – servizio sportelli di sede SITO www.inps.it -sezione Sedi INPS oppure MyINPS (contatta Sede) Mail a prenotazioni.castiglionedellestiviere@inps.it Per richiesta C.U. anche tramite PEC all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it Per ulteriori informazioni consultare il sito www.inps.it -sezione Sedi INPS oppure MyINPS (contatta Sede) Per quanto riguarda la logistica, gli utenti potranno parcheggiare dietro al Comune oppure al Duomo o al parcheggio del Castello e scendere lungo la via Ordanino. L’ingresso sarà quello del Municipio, in Via Cesare Battisti 4, dove verranno predisposte chiare segnaletiche interne.