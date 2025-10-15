Voci di Donne, il prossimo concerto con Marta Sanchez trio

MANTOVA Prosegue il percorso di Voci di Donne, organizzato dall’Associazione Culturale 4’33”, con quattro nuovi appuntamenti grazie al contributo di Regione Lombardia. Il prossimo concerto in programma sarà con Marta Sanchez trio, alle 21 del 25 ottobre al Teatro Bibiena.

L’ensemble è composto da Marta Sanchez (in foto) al piano, Matt Petmann al basso e Savannah Harris alla batteria.

Pianista e compositrice spagnola residente a New York dal 2011, Marta Sánchez è diventata una delle figure di spicco della vivace scena jazz cittadina. Qualche anno fa, il pianista David Murray l’ha invitata a unirsi al suo nuovo quartetto stellare e l’anno scorso ha debuttato con un nuovo trio nell’album “Perpetual Void”.

Nel 2011, la pianista Marta Sánchez si è trasferita dalla Spagna a New York con una borsa di studio Fulbright per studiare jazz alla New York University. Aveva già all’attivo un paio di album, registrati nella sua nativa Madrid, e negli anni successivi si è pienamente integrata nella vivace scena, emergendo progressivamente come una delle migliori pianiste mainstream della città. Fin da subito ha trovato un punto d’incontro con altri emigrati in città, come il francese Jérôme Sabbagh e il cubano Román Filiú alle ance, ma negli ultimi anni altri si sono fatti avanti, tra cui il veterano suonatore di ance David Murray, che ha arruolato Sánchez per il suo acclamato nuovo quartetto che si esibirà al Jazzfest Berlin venerdì sera.

L’anno scorso Sánchez ha dato il meglio di sé con un nuovo trio in “Perpetual Void”. La sezione ritmica, con Chris Tordini al basso e Savannah Harris alla batteria, spinge la pianista verso nuove direzioni, bilanciando sapientemente le qualità più liriche della leader con un tocco poliritmico mutevole. Le esperienze di vita reale influenzano spesso le splendide composizioni della pianista e, come suggerisce il titolo del nuovo album, la sua ultima serie di brani è stata influenzata dalla perdita della madre nel 2020, che le ha causato diversi anni di insonnia debilitante. L’esperienza ha portato alla sua scrittura più dinamica e polivalente di sempre.

Biglietti su TicketOne.