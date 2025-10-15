Tortore morte nel quartiere Zanetta, i cittadini di Gonzaga vogliono risposte

GONZAGA – Anche a Gonzaga, da più di un anno, è in atto un fenomeno di moria che sta colpendo in modo particolare tortore e piccioni. Il problema era stato sollevato già negli scorsi mesi da alcuni residenti del quartiere Zanetta e di via Grazia Deledda dove improvvisamente sono iniziati ad essere avvistati diversi corpi senza vita integri e senza particolari ferite esterne. Nonostante una segnalazione ad Ats avvenuta a maggio da parte di alcuni cittadini, questi non hanno mai ricevuto risposta alcuna circa la causa della moria. Gli abitanti sono quindi molto preoccupati e cercano risposte da parte degli organi competenti. Anche perché, i cittadini temono che il motivo dietro la morte delle tortore sia da ricollegare all’attività eseguita da un’azienda nei paraggi. La ditta in questione produce materiale per mangimi e biogas, ma si tratta di polveri processate le cui caratteristiche potrebbero interferire sulla salute della fauna circostante. «Una volta ho soccorso una tortora, non volava, le zampe senza forza e il respiro affannoso – racconta un cittadino -. L’ho portata in giardino, le ho dato dell’acqua e ho provato a nutrirla, ma non reagiva. Dopo circa mezz’ora di agonia è morta. Sul corpo però non presentava particolari ferite, quindi è improbabile che sia stata aggredita da altri preditori, così come tutte le altre presenti nella zona. I suoi sembravano sintomi tipici di avvelenamento. Siamo molto preoccupati e vorremmo comprendere a fondo il motivo di questo problema».