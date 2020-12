MANTOVA – Fondazione Marcegaglia Onlus lancia il suo primo evento online, intitolato “Waiting for Christmas: Voci, musica e solidarietà per Fondazione Marcegaglia”.

L’appuntamento è per oggi alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook di Fondazione Marcegaglia. Durante la diretta si avvicenderanno voci, musica e testimonianze di amici della Fondazione che racconteranno di un impegno concreto che continua anno dopo anno in una piccola comunità del Rwanda.

Obiettivo dell’evento infatti è sostenere i progetti rivolti alle mamme e ai bambini di Rilima in Rwanda, dove Fondazione Marcegaglia lavora dal 2013 e in particolare i programmi educativi e di contrasto alla malnutrizione per i bambini da 3 a 6 anni.

L’evento si svolgerà tra le 21 e le 21.30, tra gli interventi più attesi: il saluto di Antonio Marcegaglia e di Sara Doris, Presidente di Fondazione Mediolanum, una chicca musicale dell’Orchestra da Camera di Mantova e un simpatico momento in compagnia dell’imitatore Ubaldo Pantani.

Durante la diretta e fino a domenica 20 dicembre sarà possibile contribuire concretamente al progetto con una donazione che, grazie alla partnership con Fondazione Mediolanum Onlus, verrà raddoppiata per raggiungere così un traguardo ancora più importante.