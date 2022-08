Compleanno siciliano per Madonna, a Marzamemi festeggia i suoi 64 anni

CATANIA (ITALPRESS) – Compleanno siciliano per Madonna che ha scelto di festeggiare a Marzamemi, piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa, i suoi 64 anni. La pop star dopo essere atterrata all’aeroporto Fontanarossa di Catania, è stata “avvistata” a Noto e per le stradine di Marzamemi dove ha cenato in un noto ristorante della Balata, in piazza Regina Margherita. “Mambo siciliana” scrive Madonna su Intagram. Postando più storie con la bandiera tricolore.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –