22 Aprile 2026 - 17:27:26
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Banda del rame in azione, rubati 35 quintali di “oro rosso” in un’azienda agricola di Curtatone

CURTATONE Banda del rame in azione a Curtatone. La scorsa notte una pattuglia della locale Stazione, impegnata nel controllo del territorio in ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, Roberto Bolognesi, è intervenuta presso un’azienda agricola in quanto ignoti malfattori, poco prima, dopo aver divelto la recinzione perimetrale e manomesso l’impianto di allarme, erano riusciti ad accedere nella proprietà ed a tranciare dei cavi in rame, per un peso complessivo di 35 quintali. I malfattori, disturbati nel loro intento, sono fuggiti, lasciando sul posto alcuni giubbotti ed utensili da scasso, posti sotto sequestro. Indagano i Carabinieri della Stazione di Curtatone.

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