Laude Novella”, la rassegna di cori da maggio ad Asola

ASOLA – Pronte le date per la “Laude Novella” la rassegna di cori e musica sacra, tanto attesa nell’hinterland asolano che giunge alla XIII edizione. L’iniziativa, sempre ricca di spirito e novità, è organizzata dall’associazione “Corale di Santa Cecilia – don Anselmo Ghidini” con il patrocinio della parrocchia e del Comune di Asola. La rassegna prevede tre concerti che si svolgeranno nella Cattedrale Sant’Andrea di Asola. La prima serata è prevista per sabato 16 maggio ore 20:45 con la Corale Discàntica di Cesole, direttore M° Michael Guastalla e organista M° Matteo Este; la seconda per domenica 31 maggio alle 20:45 con la Corale di Santa Cecilia – don Anselmo Ghidini, direttore M° Piepaolo Vigolini e organista M° Marco Granata; la terza serata per venerdì 26 giugno alle 21:00 con il concerto Bellevue Chistian School Choir di Seattle (USA). Quest’anno la manifestazione è dedicata alla Venerabile Suor Maria Ignazia Isacchi, Fondatrice della Congregazione delle Orsoline del Sacro Cuore di Gesù di Asola. Per questa suora è in corso la causa di Beatificazione, avviata in seguito al riconoscimento ufficiale di un miracolo a lei attribuito in seguito alla guarigione di una giovane consorella che nel 1950 guarì da grave malattia affidandosi alla preghiera della venerabile Madre Maria Ignazia Isacchi. La fama di santità è viva all’interno della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore e nei luoghi in cui si trovano le Case dell’Istituto, unita ad una certa fama signorum; ella manifestò l’esercizio eroico della virtù della fede attraverso un’intensa vita di preghiera. Anche se impegnata nelle attività educative o di governo dell’Istituto, riservava all’orazione la priorità assoluta. La devozione al Sacro Cuore di Gesù ha rappresentato uno dei capisaldi del suo vissuto interiore. La storica associazione Corale Santa Cecilia-Don Anselmo Ghidini oltre all’animazione liturgica unisce l’attività oncertistica e che in occasione del suo concerto del 31 Maggio proporrà, frammisti all’esecuzione musicale, riflessioni e cenni biografici sulla figura della Venerabile Maria Ignazia Isacchi, in una proposta ricca di canti mariani tra cui il solenne Regina Coeli di Marco Frisina. A dirigere è il Maestro Pierpaolo Vigolini, che sta componendo un inno dedicato alla Venerabile Suor Maria Ignazia Isacchi. Ingresso gratuito