Imprenditrice rapinata all’uscita dal lavoro: denunciato un 43enne

DOSOLO Una 56enne di Dosolo titolare di un’azienda, dopo essere uscita dagli uffici mentre si dirigeva verso la propria autovettura, parcheggiata nel piazzale dell’attività, veniva avvicinata da un paio di persone sconosciute che, dopo averla spintonata e fatta rovinare a terra, prendevano dall’interno della sua autovettura una borsetta contenente denaro ed effetti personali. Per questo fatto, accaduto lo scorso 20 marzo, nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Viadana, a conclusione dell’attività di Polizia Giudiziaria, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di un 43enne residente in provincia di Reggio Emilia. La persona denunciata, a seguito delle investigazioni condotte, avrebbe preso parte alla rapina, in concorso con altra persona in corso di identificazione, e successivamente avrebbe utilizzato la carta di credito della vittima, effettuando degli acquisti. Per tale motivo il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di rapina in concorso e di indebito utilizzo di carte di credito.