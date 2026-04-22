Ciclismo Mtb – Podio internazionale per Vincenzi e Malacarne all’Island Epic in Croazia

SAN BENEDETTO PO Il ciclismo mantovano festeggia un risultato di grande prestigio in ambito internazionale. Daniel Vincenzi e Marco Malacarne, del Chero Piping Team Sfrenati, hanno conquistato un prestigioso podio nella 4ª edizione della Island Epic di mountain bike, gara a tappe a coppie inserita nel circuito internazionale Uci e disputata in Croazia. I due portacolori del team mantovano hanno chiuso al terzo posto nella categoria master open e al 17° nella classifica assoluta, al termine di cinque giornate di gara intense, combattute e altamente selettive sotto ogni punto di vista. La competizione si è sviluppata lungo un percorso affascinante e allo stesso tempo estremamente impegnativo, snodato tra alcune delle più suggestive isole croate: dalle prime due tappe disputate a Krk, passando poi per Cres e Unije, fino al gran finale sull’isola di Lussino. Un contesto naturale spettacolare che ha fatto da cornice a una prova durissima, in cui resistenza, tecnica e affiatamento tra i componenti della coppia si sono rivelati fattori determinanti.

Vincenzi e Malacarne, accompagnati dal dirigente Mirko Nadalini, sono riusciti a mantenere grande continuità di rendimento, salendo sul podio insieme alla coppia croata vincitrice e a quella olandese seconda classificata. L’Island Epic si conferma manifestazione di altissimo livello, con la presenza di 20 team professionistici e oltre 300 squadre master, in rappresentanza di più di 30 nazioni suddivise in tre categorie. Complessivamente la gara si è sviluppata su circa 300 chilometri con un dislivello totale di 6000 metri, numeri che rendono bene l’idea della durezza della prova. I tracciati affrontati erano molto tecnici: salite ripide ma brevi, tratti su strade sassose e sconnesse, continui cambi di ritmo e discese in single track particolarmente insidiose, dove equilibrio, lucidità e capacità di guida hanno spesso fatto la differenza tra guadagnare o perdere posizioni preziose.

Per il Chero Piping Team Sfrenati si tratta di un risultato di grande spessore, che conferma la crescita del gruppo e la capacità di competere con successo anche in ambito internazionale, portando in alto i colori mantovani e dando ulteriore prestigio all’intero movimento.