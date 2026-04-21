Bibiena esaurito per Agnelli, applausi e bis per gli 80 anni della Repubblica

MANTOVA – Teatro Bibiena esaurito sabato sera per il concerto della violinista Lisa Agnelli, promosso in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Con lei sul palco Massimo Avesani (batteria), Daniele Guasco (chitarra) e Lorenzo Bertasi (pianoforte), per un repertorio che ha attraversato pop-rock, colonne sonore e riletture di brani classici. Formata al Conservatorio Campiani di Mantova, Agnelli ha costruito negli anni un percorso che unisce tradizione e contaminazione, collaborando con orchestre internazionali come la London Beethoven Symphony e la Zurich Symphony Orchestra e affiancando artisti nazionali e internazionali della scena pop e televisiva. Un’attività che si riflette anche nella proposta musicale, sempre in bilico tra esecuzione e reinterpretazione.

La risposta del pubblico non si è fatta attendere: mani a tempo, applausi prolungati e più richieste di bis hanno accompagnato l’esibizione, in un clima di partecipazione aumentato progressivamente nel corso della serata. L’iniziativa, organizzata dalla Delegazione territoriale “Giovanni Gronchi – MAVM” dell’Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha fatto incontrare musica e finalità solidale: parte del ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto alla Vita di Mantova. In sala erano presenti autorità civili e militari, e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. A condurre la serata le giornaliste Antonia Bersellini Baroni e Paola Agnelli. In chiusura il delegato territoriale cav. Andrea Moretti ha portato i ringraziamenti al pubblico, alle istituzioni e alle realtà coinvolte – tra cui gli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani e la Società per il Palazzo Ducale – oltre allo sponsor Caseificio Europeo. Consegnati infine gli omaggi floreali alla violinista e alle presentatrici.