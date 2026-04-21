Calcio a 5 Serie A – Saviatesta generoso ma colpito e affondato dal Torino (0-1)

MANTOVA Un Saviatesta generoso e combattivo esce sconfitto tra le mura amiche contro la capolista L84 Torino, al termine di una sfida tirata e rimasta in bilico fino alla sirena. A decidere è un lampo dopo appena un minuto di gioco, una doccia fredda che indirizza subito la gara e costringe i virgiliani a inseguire per tutto l’incontro. Senza fortuna. Le contemporanee sconfitte di Pomezia e Capurso tengono ancora accesa una flebile speranza, ma con sette punti da recuperare in tre giornate la salvezza appare ormai appesa a un filo sottilissimo.

SAVIATESTA MANTOVA-L84 TORINO 0-1

RETE 1’03’’ Siqueira.

SAVIATESTA MANTOVA Tondi, Misael, Achilli, Mascherona, Taurisano, Deidda, Leleco, Donadoni, Mohabz, Ceccatto, Cabeça, Caique. All.: Milella.

L84 TORINO Rodriguez, Siqueira, Schiochet, Rescia, Liberti, Fortini,

Josiko, Cuzzolino, De Oliveira, Etzi, Gonzalez, Lopes. All.: Rios Gayoso.

ARBITRI Voltarel di Treviso e Loprete di Catanzaro. Crono: Prekaj di Treviglio.

NOTE Ammoniti: Leleco, Mascherona, Rescia, Siqueira.