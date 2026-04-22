Mandava avanti un’officina del tutto abusiva: denunciato un meccanico di 64 anni

SAN GIORGIO BIGARELLO Un’officina a tutti gli effetti: questo è quello che i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, unitamente ai Carabinieri Forestali del Nucleo di Mantova, si sono trovati davanti ai loro occhi. Era da tempo che il presunto “meccanico” era attenzionato. In queste settimane di controlli, però, i Carabinieri non riuscivano a coglierlo con le mani…..nel motore. Ma ieri mattina gli investigatori si sono appostati in zona e, quando hanno notato la piena attività dell’officina, sono intervenuti effettuando un controllo. I Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di un garage, una vera e propria officina meccanica: strumentazioni tecniche, sollevatori meccanici, un compressore, un trapano a colonna, una gru idraulica, chiavi inglesi ed attrezzatura varia. Quando i Carabinieri hanno fatto accesso nel garage, hanno trovato il titolare intento a riparare un’autovettura, ovviamente non di sua proprietà. Venivano rinvenuti, nei pressi del garage, ulteriori veicoli non di proprietà del titolare del garage stesso, in attesa di riparazione. È stato accertato dai Carabinieri che il soggetto, un 64enne del luogo, operava in totale assenza di autorizzazioni e/o comunicazioni al Comune di San Giorgio Bigarello. Al soggetto i Carabinieri Forestali hanno sequestrato, per la successiva confisca, tutta l’attrezzatura rinvenuta, sanzionando il “meccanico abusivo” con una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro, e deferendolo all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione.

Ma i guai per il soggetto non sono terminati, perché i Carabinieri Forestali, nel corso delle operazioni, estendevano gli accertamenti su diversi esemplari di animali rinvenuti: 8 pappagalli, 3 cincillà ed un cane. Gli animali rinvenuti risultano ascrivibili alle specie protette. Specifici accertamenti saranno esperiti dal Nucleo Cites Carabinieri di Bergamo al fine di stabilire la piena conformità e la legittimità della detenzione degli animali.