A Pinarella il festival Internazionale dell’Aquilone

Dopo la preview del weekend di Pasqua, è ora tutto pronto per l’inizio ufficiale di ARTEVENTO – Festival Internazionale dell’Aquilone, in programma dal 23 aprile al 3 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. La 46° edizione della manifestazione si preannuncia ancora più ricca e articolata, rafforzata da un’importante media partnership con Rai Italia, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Kids, che racconteranno il festival al pubblico nazionale e internazionale.

Il calendario degli eventi di quest’anno abbraccia i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, per un totale di 11 giorni consecutivi, durante i quali la spiaggia di Pinarella di Cervia ospiterà oltre 200 Maestri del Vento da 5 Continenti. Insieme alla Colombia – scelta come Paese d’Onore e rappresentata da Alejandro Uribe del collettivo artistico BIMANA, per la prima volta in Europa e ad ARTEVENTO – giungeranno alle porte meridionali del Parco del Delta del Po anche: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Palestina, Pakistan, Polonia, Scozia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tasmania, Thailandia, Turchia, Ucraina, USA e Vietnam.