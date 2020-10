Coronavirus, 9.338 nuovi contagi e 73 morti

MILANO (ITALPRESS) – Sono 9.338 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, quasi duemila meno di ieri quando furono 11.705. Un calo dovuto in parte alla diminuzione del numero di persone tamponate, che nelle ultime 24 ore sono state 98.862, contro le 146.541 del giorno precedente. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute appena pubblicato. Sono 73, invece, le vittime dell’ultima giornata (in aumento rispetto a ieri, quando furono 69) con il totale dei decessi dall’inizio della pandemia che sale a quota 36.616. Nelle ultime 24 ore i pazienti guariti sono stati 1.498. Il totale dei positivi attuali è pari a 134.003, dei quali 125.530 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 7.676, circa 500 in più di ieri. Sono invece 797 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 47 in più di ieri. A livello regionale, resta quello lombardo, il territorio più problematico, con 1.687 nuovi casi, seguito dalla Campania con 1.593. Tutte sotto i mille invece le altre regioni. La Basilicata, con 22 nuovi casi è la regione meno colpita. Per quanto riguarda gli ospedali, quelli più affollati sono quelli lombardi con 1.136 ricoverati, seguiti da quelli laziali con 1.130. Lombardia e Lazio sono anche le uniche regioni com più di cento ricoveri nelle terapie intensive (113 la Lombardia, 111 il Lazio). Non ci sono ricoverati gravi, invece in Molise.

(ITALPRESS).