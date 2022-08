Covid, 10.418 nuovi positivi, 75 i morti nelle ultime 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Sono 10.418 i nuovi positivi al Covid in Italia, su un totale di 63.188 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Sono 75 i morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 174.797. A livello di ricoveri, sono 6.516 i letti occupati da pazienti Covid negli ospedali italiani (74 in più di ieri), dei quali 255 in terapia intensiva (sette in meno di ieri). (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it