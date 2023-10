Basket – Grande festa in Provincia per l’Abc Virtus Andes H

Mantova Cerimonia di premiazione dei ragazzi della squadra di Basket Abc Virtus Andes H ieri nella sala del Consiglio della Provincia di Mantova alla presenza del Presidente Carlo Bottani. Da una forte collaborazione iniziata due anni fa tra la Polisportiva Andes H e la Cooperativa la Quercia, è stata creata una speciale squadra di pallacanestro che ha ottenuto eccellenti risultati in diverse competizioni, tra cui il secondo posto ai Regionali di pallacanestro integrata in Emilia Romagna.

La società Abc Virtus Mantova viene fondata nel novembre 2015 da tre amici con la passione della palla a spicchi e con lo scopo di promuovere corsi di minibasket e basket a Mantova.

Oggi il settore giovanile conta oltre 200 iscritti di un’età compresa tra i 4 e i 18 anni e partecipa a vari campionati organizzati dalla Fip (Federazione Italiana Pallacanestro), dalla Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti), dal Csi (Centro Sportivo Italiano) e dall’Aics (Associazione Italiana Cultura Sport), conseguendo importanti risultati nelle varie categorie.

Molti i progetti messi in campo tra cui quello più importante è lo Special Ability, iniziativa che intende sensibilizzare la società sulle capacità delle persone con disabilità. Attraverso lo sport, le persone con disabilità hanno l’opportunità di scoprire nuovi punti di forza, le proprie capacità, e mettersi così alla prova. I ragazzi hanno iniziato con due allenamenti a settimana in due palestre cittadine. Prima hanno disputato solo amichevoli e tornei con team parmensi e bolognesi, poi l’anno scorso è iniziata l’esperienza di un vero campionato. Incredibile per tutti loro è stata la gioia di essere arrivati secondi ai Regionali di pallacanestro integrata in Emilia Romagna. I ragazzi hanno giocato contro Anffas Sassuolo, Aquerello Piacenza, Ushac Carpi, Agape Braida Carpi, Moba Modena, Format Ferrara, Sport R-Evolution, Dream Team Piacenza.

La squadra: capitano Andrea Barbi, Dario Romani, Gaspare Corrao, Alessio Barbi, Alberto Piombo, Ashish Benedetto Dieghi, Francesco Rosmondi, Mirko Moretto, Stefano Pilati, Samir Hellal, Andrea Zanella, Valentina Bustaffa, Selene Saccani, Chiara Mannino, Paola Federici, Coach Federica Cestari e Debora Nuti. Dirigenti: Simone Arru e Monica Perugini.