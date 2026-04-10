Il concerto dedicato alla musica di Fabrizio De André per “Percorsi Sonori” a Marmirolo

Mantova La rassegna musicale “Percorsi Sonori” propone un nuovo appuntamento dedicato alla grande canzone d’autore italiana. Lo spettacolo “Fabrizio De André – Voce della generazione del cambiamento”, organizzato dalla Nuova Scuola di Musica con numerosi partner, si terrà questa sera alle 21, presso il Teatro Comunale di Marmirolo, in omaggio a uno dei più profondi e influenti cantautori della musica italiana. Il concerto propone un viaggio nella poetica, nell’impegno civile e nell’umanità di De André, autore capace di raccontare con straordinaria sensibilità i drammi e le speranze della società contemporanea. Le sue canzoni, divenute patrimonio della cultura italiana, hanno dato voce a chi spesso resta ai margini: gli ultimi, gli esclusi, i ribelli, gli innamorati e gli sconfitti della storia. Attraverso brani immortali, lo spettacolo attraversa i grandi temi della sua opera – la libertà, l’amore, la giustizia, la ribellione e la dignità umana – componendo un mosaico narrativo che racconta non solo storie individuali, ma anche il clima culturale e sociale di un’intera epoca. De André fu voce della controcultura e interprete della generazione del cambiamento che tra gli anni Sessanta e Settanta mise in discussione i valori tradizionali, aprendo una stagione di profonde trasformazioni sociali e culturali. La sua scrittura poetica e filosofica, sempre animata da una profonda empatia umana, continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni. Lo spettacolo sarà rappresentato da un ensemble di musicisti e cantanti che interpreteranno alcune delle pagine più celebri del suo repertorio. Saranno sul palco Luca Barbi alla chitarra, Giovanni Fantoni al basso, Paolo Piubeni al pianoforte e Alessandro Gelmetti alla batteria, Luca Truffelli al flauto, Leonardo Bellesini al violino, Elena Ortu al violoncello e Federico Negri alle percussioni.

Le voci protagoniste della serata saranno Claudia Galanti, Elisa Rastrelli, Agata Ceresola, Antonella Gabrielli ed Elena Bonfatti Paini, affiancate dagli allievi delle classi di canto Giulia Piras, Andrea Grespi, Manuel Campanelli, Anita Rossi, Elena Musci e Marco Troncone. Arricchiranno lo spettacolo anche il Coro Pop e il Coro del Liceo Virgilio, diretti da Massimo Piccoli, mentre i momenti narrativi saranno affidati alle voci recitanti di Beatrice Cotifava e Tomàs Acosta.

Lo spettacolo saprà unire egregiamente musica, parole e riflessioni, restituendo tutta la forza poetica e civile delle canzoni di De André. Il biglietto costa 10 euro. Info e prenotazioni: 347 6560294, 349 3633545; email info.nuovascuoladimusica@gmail.com. Preventita: www.liveticket.it/nuovascuoladimusica .