Dall’Italia arrivato un nuovo carico di aiuti “Food for Gaza”

I 20 camion, con a bordo oltre 350 tonnellate di farina destinate alla popolazione civile nella Striscia, erano partiti la settimana scorsa dalla Giordania, parte di un’operazione umanitaria che punta a raggiungere oltre un milione di civili palestinesi. L’iniziativa sarà completata nei prossimi giorni da un convoglio con ulteriori 100 tonnellate, che ha già lasciato la Giordania alla volta della frontiera fra Israele e Gaza, al nord della Striscia.

Proseguono in parallelo, con il ruolo decisivo del Ministero della Difesa, gli aviolanci di aiuti umanitari aviotrasportati sulla Striscia di Gaza. Le operazioni, gestite da Aeronautica Militare ed Esercito Italiano da una base aerea in Giordania, permetteranno di paracadutare oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari grazie ad una serie di lanci che proseguiranno su base quotidiana fino alla fine di questa settimana.

L’Italia sta portando avanti in queste ore anche i preparativi per un’operazione di evacuazione sanitaria che permetterà, nei prossimi giorni, di accogliere un nuovo gruppo di oltre 30 bambini palestinesi malati e loro familiari (circa 120 persone in totale) destinati ad essere curati nel nostro Paese. Sono, finora, già 150 i bambini di Gaza e i loro familiari (oltre 460 persone) che è stato possibile ricoverare presso varie strutture sanitarie in tutto il territorio nazionale, facendo dell’Italia il quarto Paese al mondo – il primo fra quelli occidentali – ad aver organizzato il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia.

34 BAMBINI DA GAZA IN ITALIA CON IL COORDINAMENTO DI PALAZZO CHIGI

Palazzo Chigi continua a lavorare nell’ambito delle operazioni umanitarie assicurate dall’Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza. Secondo quanto si apprende, per consentire il trasporto di 34 bambini bisognosi di cure e di 91 famigliari loro accompagnatori in Italia, tre C-130 decolleranno domani da Pisa, per rientrare il giorno successivo sugli aeroporti di Milano Linate, Ciampino e Pisa, dopo aver imbarcato il personale presso lo scalo israeliano di Eilat Ramon. Sono coinvolti nelle operazioni, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, il ministero della Difesa, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile.

