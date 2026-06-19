Castiglione – Musica, cucina e tanto divertimento: la Festa della Birra compie 10 anni

Castiglione Dieci anni di musica, aggregazione e volontariato. È questo il traguardo raggiunto dalla Festa della Birra, che animerà Parco Pastore nelle serate di oggi, domani e domenica, e poi anche venerdì, sabato e domenica della prossima settimana. Organizzata dall’Associazione TSDC – Te Sé de Castiù, la manifestazione rappresenta ormai un appuntamento consolidato dell’estate castiglionese, capace di richiamare ogni anno un pubblico numeroso grazie a un mix vincente di spettacoli dal vivo, buona cucina e intrattenimento per tutte le età.

L’edizione 2026 assume un significato particolare perché coincide con il decimo compleanno dell’associazione promotrice. Per l’occasione, venerdì 19 giugno, a partire dalle 19, si terranno i festeggiamenti ufficiali del decennale con la partecipazione di “Mirial”, “NoOne”, “Wanna Riot” e “Dj Vincy”. La serata proseguirà con “La Paura Fa 90”, appuntamento dedicato a musica e grandi successi.

Domani spazio invece alla musica dal vivo con il remember Melamara, mentre domenica il programma si arricchirà con una mostra dedicata ai Pokémon, aperta già dal mattino. In serata salirà sul palco la band “Bollicine”, tributo a Vasco Rossi.

Dopo una breve pausa, la festa riprende venerdì 26 giugno con il concerto dei “Route 883”, formazione che rende omaggio alle canzoni degli 883 e di Max Pezzali. Sabato 27 giugno il programma prenderà il via già dalle 19 con le esibizioni degli allievi e degli insegnanti dell’Associazione Culturale Musicale, mentre dalle 22 sarà la volta dei Sisma 7.5, cover band conosciuta per la sua energia e il repertorio dedicato ai grandi successi della musica italiana.

Gran finale domenica 28 giugno con i Domino 54 e una serata all’insegna delle hit degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, accompagnata da dj set e momenti di animazione pensati per coinvolgere il pubblico fino a tarda sera.

Ad accompagnare la festa, per ogni sera è stato allestito uno stand gastronomico attivo dalle 18.30, con specialità preparate in collaborazione con realtà del territorio. Non mancheranno inoltre le birre artigianali proposte dal Birrificio Inesistente e da Stratos, protagoniste assolute di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a coniugare convivialità, intrattenimento e valorizzazione delle associazioni locali.

La Festa della Birra si conferma così uno degli eventi più attesi dell’estate dell’Alto Mantovano: un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di svago e sostenere il lavoro del volontariato che anima il territorio castiglionese.