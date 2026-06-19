Calcio Giovani – “Il Memorial” di Goito ha chiuso col botto

Goito Si è chiusa con una giornata ricca di emozioni la 23esima edizione del torneo giovanile “Il Memorial”, dedicato agli sportivi goitesi, che per quattro settimane ha trasformato lo stadio “Chiaventi” nel punto di riferimento del calcio giovanile. L’edizione 2026 resterà negli annali soprattutto per i numeri: ben 102 squadre ai nastri di partenza, migliaia di giovani protagonisti e un pubblico che, anche nell’ultimo atto della manifestazione, ha riempito gli spalti accompagnando con entusiasmo tutte le finali.

Le prime a scendere in campo nel “Final Day” sono state le formazioni della categoria Aics 2019/20, con la Nac Curtatone A capace di conquistare il trofeo battendo ai calci di rigore il San Pio X, al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Nella categoria Aics 2017/18, invece, la Medolese ha imposto il proprio gioco superando con autorità la Nac Curtatone Rossi. Il Castiglione è stato tra i grandi protagonisti della giornata conclusiva, aggiudicandosi entrambe le finali Figc delle annate 2018 e 2017 contro la Roverbellese, confermando l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile rossoblù. Applausi anche per il Borgo Virgilio, assoluto dominatore nella categoria Aics 2015/16: la squadra B ha conquistato il titolo superando ai rigori la Medolese, mentre la formazione A si è assicurata il terzo posto battendo la Rapid United. Tra i Pulcini Figc 2016 è arrivata un’altra soddisfazione per la Nac Curtatone, vittoriosa con un convincente 4-1 sul Peschiera. Più particolare l’epilogo della categoria Pulcini 2015, dove il Carpenedolo non si è presentato per la finale. In accordo con le altre società coinvolte, il titolo è stato così assegnato al San Lazzaro. Grande festa anche per la società di casa Sporting Club, che nella finale Esordienti 2014 ha superato il Mozzecane con una prestazione praticamente perfetta, indirizzando il match fin dai primi secondi di gioco. A chiudere il sipario sull’edizione 2026 è stata infine la spettacolare finale degli Esordienti 2013 tra Union Team Marmirolo e Castiglione: sotto di due reti, gli aloisiani hanno completato una clamorosa rimonta imponendosi 3-2 e regalando al pubblico un epilogo degno di una manifestazione che, ancora una volta, ha saputo coniugare sport, passione e divertimento.