Calcio, il torneo – Riflettori accesi a Pozzolo: inizia il 39° Notturno

Pozzolo Tutto è pronto a Pozzolo sul Mincio per l’inizio della 39ª edizione del Torneo Notturno, appuntamento ormai tradizionale dell’estate calcistica mantovana. La manifestazione scatterà questa sera con 16 squadre ai nastri di partenza, suddivise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno. Nel girone A sono inserite Transilvania C5, Seven Onti, Arti Grafiche Turini e Amatori Top Pozzolese. Il girone B comprende Galaxy, I Disperati, Andrea Ferri Hairstudio e Atletico Al Bar. Nel raggruppamento C si sfideranno Federici Serramenti, Amatori Acquafredda, La Clinica Veterinaria Lo Stallone e Hormuz FC. Mentre il girone D è formato da Tori del Pat, E3 Elettronica, Chestnut Bar Fede Team e Mantua Club Dal Platan. Ad aprire ufficialmente il torneo saranno le due gare in programma dalle 21.15: Transilvania C5-Amatori Top Pozzolese e Mantua Club Dal Platan-Tori del Pat. Sarà il primo passo di un’edizione che promette spettacolo e grande partecipazione di pubblico.