Tamburello Serie A femminile – Guidizzolo-Cavriana, un derby per la semifinale

MANTOVA Spetterà al derby tutto mantovano accendere gli spareggi del Campionato di Serie A Femminile. Domenica alle ore 16 la terza classificata Virtus Guidizzolo ospiterà la Cavrianese, sesta al termine della stagione regolare, in una sfida secca che vale l’accesso alle semifinali. Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo un campionato positivo e sono pronte a contendersi il pass per il penultimo atto della competizione. Guidizzolo potrà contare sul fattore campo grazie al miglior piazzamento ottenuto in classifica, ma la Cavrianese ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. In palio c’è una semifinale di grande prestigio contro la quotata Ubisport Ciserano, seconda forza del campionato. Le semifinali poi si disputeranno con gare di andata e ritorno: il primo incontro è previsto per domenica 28, mentre il ritorno si giocherà domenica 12 luglio, sempre alle ore 16. L’altra sfida degli spareggi vedrà opposte Faedo e Tigliolese, con la vincente che affronterà la capolista Alegra Settime. In caso di parità al termine delle gare di ritorno delle semifinali, la qualificazione verrà decisa da un tie-break. La finalissima è invece in programma domenica 19 luglio alle ore 16 sul campo di Cavalcaselle, in provincia di Verona. Per il movimento mantovano sarà dunque una domenica da vivere con grande interesse: una tra Virtus Guidizzolo e Cavrianese proseguirà la propria corsa verso il titolo, portando i colori del territorio tra le migliori squadre della stagione. Alla guida della Virtus vi sarà Adolfo Negri al posto di Gaetano Manenti, il quale ha lasciato l’incarico per motivi personali. «La società mi ha chiesto di riprendere in mano la squadra e ho accettato – spiega Negri – Una gara secca è diversa da una partita di campionato. In questo spareggio le due squadre hanno le stesse possibilità di successo. Abbiamo il fattore campo a favore e conosciamo bene le nostre avversarie. Faremo il possibile per vincere la partita». «Il Guidizzolo ha vinto entrambe le gare di campionato e domenica ha il pronostico dalla sua – replica il direttore tecnico della Cavrianese Benhur Tondini – Ma è come una finale, dove tutto può accadere. È vero che il Guidizzolo è favorito in questo spareggio, ma noi siamo consapevoli di aver fatto un ottimo percorso e siamo soddisfatti della crescita delle ragazze». Tondini sottolinea infatti come la stagione della Cavrianese sia comunque positiva, indipendentemente dall’esito della sfida: «Il gruppo ha lavorato bene, ha mostrato progressi costanti e ha acquisito esperienza importante nel corso del campionato. Ora sarà il campo a dire l’ultima parola, ma resta la consapevolezza di aver costruito qualcosa di significativo dal punto di vista tecnico e umano. Saranno poi le ragazze, con la loro prestazione, a decidere dove potranno arrivare e quale percorso proseguire».