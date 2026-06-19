“Note per Sognare”: arte, paesaggio e convivialità ad Asola

Asola Il suggestivo Parco Terzi con il suo spazio verde, le alberature monumentali, gli scorci d’acqua, le luci soffuse e la storica ghiacciaia sotterranea, accoglierà domani una serata tra musica, natura e suggestioni per celebrare il solstizio d’estate. Comune e Pro Loco Asola hanno ideato “Note per Sognare”, un evento che unisce arte, paesaggio e convivialità in uno degli angoli più affascinanti della cittadina del Chiese. La serata prenderà il via alle 20 con un buffet degustazione accompagnato da vini francesi, a pagamento, per poi lasciare spazio alle emozioni del concerto alle ore 21, con ingresso gratuito. Tra gli interpreti spicca il violinista Gentjan Llukaci, artista italo-albanese, apprezzato per il suo virtuosismo e la sua capacità interpretativa. Accanto a lui, il pianista Denis Biancucci, musicista di raffinata formazione classica, e il fisarmonicista Athos Bassissi, compositore e polistrumentista tra i più apprezzati interpreti della tradizione e delle contaminazioni musicali contemporanee.

“Con “Note per Sognare” vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione speciale per vivere il nostro patrimonio storico e paesaggistico attraverso la musica”, dichiara l’Assessore alla Cultura Cecilia Antonioli del Comune di Asola.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale capace di attraversare generi, epoche e culture, valorizzando la forza evocativa della musica nel suggestivo scenario notturno del parco. Info e iscrizioni presso il Museo civico “Goffredo Bellini” ai numeri telefonici 0376-733075 e 338-4910441 oppure all’indirizzo mail: museo@comune.asola.mn.it.