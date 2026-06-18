Muore in casa per un malore: il cane veglia il cadavere per tre giorni

MANTOVA – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un appartamento di via Bolivia, quartiere Due Pini, a seguito delle segnalazioni dei condomini, allarmati dal continuo abbaiare di un cane che durava ormai da tre giorni.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per forzare la porta d’ingresso dell’abitazione, rimasta sbarrata dall’interno. Una volta entrati, i militari e i soccorritori si sono trovati davanti a una drammatica realtà: il corpo senza vita del proprietario di casa, un uomo di 50 anni.

Le cause del decesso

Il medico della guardia medica, intervenuto immediatamente sul luogo del ritrovamento, ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima. Dai primi rilievi non sono emersi segni di violenza, il che lascia ipotizzare che il decesso sia avvenuto per cause naturali nei giorni precedenti. La salma è stata successivamente trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Mantova, dove verrà sottoposta a un’ispezione cadaverica formale per confermare l’esatta natura del decesso.

Messo in salvo l’animale

Insieme ai soccorsi sanitari per l’uomo, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza veterinaria. All’interno dell’appartamento era infatti presente il cane della vittima, che per tre giorni ha vegliato il padrone e ha tentato di attirare l’attenzione dei vicini. L’animale, visibilmente provato ma in apparenti buone condizioni, è stato preso in custodia dai sanitari veterinari per essere sottoposto a controlli e per ricevere le cure necessarie.