Ciclismo – Il Chero Piping si presenta e cala un tris di eventi tra mtb e ciclocross

SAN BENEDETTO PO Tre saranno gli appuntamenti che quest’anno porteranno la firma del Chero Piping Team Sfrenati per quel che concerne il ciclismo delle ruote grasse.

Questi tre appuntamenti saranno illustrati questa sera, nell’ambito della cerimonia che si terrà a partire dalle 20 nel Museo del ciclismo del collezionista Luca Battesini di San Benedetto Po.

All’evento presenzieranno autorità istituzionali dei Comuni coinvolti e personalità di spicco del mondo del ciclismo. La passerella inoltre diventerà anche l’occasione per parlare dell’impegno profuso dal team del presidente Dino Gasparini nella promozione del ciclismo da quello giovanile a quello amatoriale.

Parlando delle tre gare, il tutto si aprirà sabato 27 con il Trofeo Alessio Margonari, che si terrà a San Giacomo Po, e sarà valido, per la categoria Giovanissimi, quale quarta prova del circuito Junior Cup Mtb Latteria San Pietro Avis.

Il secondo appuntamento sarà il Trofeo Comune che si disputerà all’interno del Bike Park di San Benedetto Po il 13 settembre.

Infine sarà il ciclocross, in programma il 6 dicembre, a completare il trittico di manifestazioni organizzate dal sodalizio sanbenedettino. L’appuntamento chiuderà idealmente una stagione ricca di eventi e rappresenterà uno dei momenti più attesi dai tanti appassionati della disciplina. In palio, oltre ai successi di giornata, ci saranno anche le maglie di campione provinciale delle varie categorie, che assegneranno ulteriore prestigio alla competizione