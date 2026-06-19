Sabbioneta – Con “VINcontARTI” i ricordi passano per il cibo

Sabbioneta La cittadina gonzaghesca ha aderito all’undicesima edizione di “VINcontARTI”, cena esperienziale a base di prelibatezze enogastronomiche del territorio organizzata dall’associazione “I borghi più belli d’Italia” in 230 piccoli centri sparsi per lo Stivale. Una vera e propria “notte romantica” ispirata al tema “L’amore per i ricordi”, che proporrà iniziative speciali dedicate agli innamorati. Tutti i borghi coinvolti, infatti, accoglieranno i partecipanti con la loro atmosfera suggestiva, illuminati da fiaccole e luci soffuse, animati da musica e spettacoli, pronti a offrire buon cibo e storie da condividere. Ecco cosa troveranno a Sabbioneta domani, a partire dalle 20: un menù di 3 portate curato dalla Pasticceria Atena e accompagnato da 4 vini della cantina Tiziano Bellini. Atena è un’attività storica della cittadina, che quest’anno festeggia i 50 anni, inclusa dalla guida del Gambero Rosso tra le migliori pasticceria d’Italia, mentre la cantina Tiziano Bellini è impegnata da anni nella missione di rinvigorire e rilanciare la millenaria storia vitivinicola del territorio viadanese-sabbionetano. Attraverso il linguaggio dell’Eating Design Alice Orlandelli guiderà i partecipanti nel corso della serata. “L’Eating Design – spiega la direttrice della Fondazione Sabbioneta Heritage Laura Nardi – è la progettazione dell’esperienza del mangiare: il focus si sposta dal cibo a chi quel cibo lo mangia, su ciò che sente, pensa e vive. Usa il cibo per generare emozioni, riflessioni e memorie, per creare esperienze che lasciano il segno. Arte, psicologia e sensi trasformano così il gesto semplice del mangiare in creazione di consapevolezza, relazione e benessere. Qui a Sabbioneta aggiungeremo fascino al fascino, grazie alla speciale location che abbiamo scelto: la Galleria degli Antichi, coi suoi 97 metri di marmi e affreschi, i cui i commensali potranno accomodarsi allo straordinario tavolo ligneo realizzato poco più di un anno fa per valorizzare la prospettiva della galleria. VINcontrARTI si inserisce nel filone di iniziative che come Fondazione stiamo portando avanti per fare della Città ideale di Vespasiano Gonzaga un luogo da vivere. Lo scorso fine settimana, ad esempio, una colazione in barca sul Po ha introdotto la visita guidata ai monumenti cittadini. Ora arriva questa serata che mixa sapori, emozioni e fruizione culturale. L’obiettivo è far sì che chi sceglie Sabbioneta la visiti, sì, ma al contempo la viva e qui collezioni ricordi ed esperienze memorabili”. La quota di partecipazione è di 65 euro a persona. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: telefono 0375-221044, prenotazioni@visitsabbioneta.it.