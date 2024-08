ROMA (ITALPRESS) – Con 153 voti favorevoli, 94 contrari e 4 astenuti, la Camera ha approvato il decreto recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Nel testo sono confluite anche le misure previste dal decreto sui Campi Flegrei. Il provvedimento ha già incassato il via libera del Senato e diventa così legge.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).