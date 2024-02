Pallavolo serie A1 f – La Vbc vince a Busto e sale al decimo posto

Casalmaggiore Vince il quattro set il derby lombardo di Busto Arsizio e sale al decimo posto in classifica. Continua il momento magico della Vbc Trasporti Pesanti che ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque partite: 11 punti, due in più di quelli fatti in tutto il girone di andata davvero tribolato. Perinelli e compagne sono in fiducia ora che le aspetta il rush finale del campionato e la salvezza è più vicina, grazie alle ottime prestazioni dell’ultimo mese. Da quando sulla panchina rosa il vice Lorenzo Pintus ha preso il posto come capo allenatore dell’esonerato Pintus, la musica è cambiata perché la Vbc ha ritrovato convinzione nei suoi mezzi e fiducia, quella che era mancato prima. Il valore delle giocatrici, che da molti non era indicato come quello che si vedeva in campo, è emerso e anche la gara di Busto ne è la prova, in cui le rosa hanno scavalcato le avversarie in classifica. Dopo aver vinto il primo set Perinelli e compagne hanno subito la rimonta bustocca, prima di uscire alla distanza trascinate da Lee e Smarzek con 25 e 23 punti. L’opposto polacco, ancora Mvp, non nasconde la sua soddisfazione dopo la vittoria: “Abbiamo affrontato una squadra giovane e imprevedibile. Dopo aver perso il secondo set siamo rimaste calme e concrete e abbiamo portato a casa la partita. Si vedono i risultati per gli sforzi che facciamo ogni giorno”

Sergio Martini

Uyba Busto Arsizio-Vbc Trasporti Pesanti: 1-3 (19-25, 25-21, 20-25, 22-25)

Uyba Busto Arsizio: Boldini 3, Frosini 1, Lualdi (K) 8, Sartori 14, Bracchi 15, Piva 11, Zannoni (L), Valkova, Fields 9, Carletti 2, Giuliani 1, Sobolska. Non entrate: Rojas (L), Fini. All. Cichello-Barbolini.

Vbc: Hancock 6, Smarzek 23, Lohuis 9, Colombo 2, Lee 25, Perinelli (K) 10, De Bortoli (L), Manfredini 1, Faraone, Cagnin 1. Non entrate: Avenia, Edwards, Obossa, Baccarini (L). All. Pintus-Moroni.

Durata set: 25′, 25′, 26′, 31′. Tot: 107′

Spettatori: 2.105