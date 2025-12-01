Calcio Promozione – Lo Sporting rallenta la corsa: 0-0 col Valcalepio

GOITO Pareggio senza reti tra Sporting Club e Valcalepio al termine di una sfida comunque vibrante, intensa e giocata su ritmi alti, in cui i portieri risultano decisivi nel mantenere il risultato inchiodato sullo 0-0 nonostante una lunga serie di occasioni da gol.

Lo Sporting viene da tre vittorie di fila e approccia il match con personalità e aggressività, alzando subito la pressione e costringendo gli ospiti a stare nella propria metà campo: i goitesi costruiscono tre clamorose palle gol nei primi venti minuti con Bravo, Puricella e Pini, ma un Paderno strepitoso, reattivo e sicuro nelle uscite, neutralizza ogni tentativo. Superata la sfuriata iniziale, il Valcalepio cresce alla distanza e trova maggiore fluidità nella manovra, spostando il baricentro e rendendosi minaccioso prima con Marella, sugli sviluppi di un corner, poi con una progressione di Thiam, ben contenuta da un attento Bignardi. Nei minuti finali del primo tempo succede poco o nulla e si torna negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

La ripresa ricalca in parte l’andamento della prima frazione: lo Sporting prova a riprendere in mano il pallino del gioco con un possesso palla più paziente, ma fatica a trovare profondità, come dimostra la conclusione fuori misura di Bravo al 60’ dopo un interessante scambio con Vernizzi. Quest’ultimo è uno dei tre subentrati nelle prime fasi della ripresa, a confermare la voglia di cambiare le sorti della partita di mister Bellini. Il Valcalepio si conferma squadra capace di accendersi col passare dei minuti e costruisce due occasioni estremamente pericolose: al 65’ Spaneshi conclude dal limite dopo una pregevole triangolazione con Marella, trovando ancora la risposta di Bignardi. Che un minuto dopo compie un autentico miracolo sulla conclusione a botta sicura di Thiam, lasciato colpevolmente libero in area. L’equilibrio, pur appeso a un filo, resiste anche al 75’, quando Beduschi arma un potente tiro dalla distanza controllato con sicurezza dal portiere bresciano. Il finale è emozionante: Moreo sfiora il palo con una splendida conclusione al volo dal limite. E dall’altra parte, sugli sviluppi dell’ultimo corner del match, Melegari arriva a un soffio dal gol vittoria con un colpo di testa che sfiora il palo.