Le Zebre sciupano troppo e si fanno bloccare dal Bayonne

PARMA – Finisce in parità il primo incontro di Challenge Cup delle Zebre bloccate sul 25-25 al Lanfranchi da un non certo trascendentale Bayonne. E dire che dopo nemmeno un minuto di gioco la franchigia federale era in vantaggio grazie alla meta di Laloifi, ma non è stato null’altro che un fuoco di paglia. La gara è scivolata via tra grandi errori sia da una che dall’altra parte e a dire il vero senza un concentrato di tecnica che potesse far decollare un match rimasto grigio e freddo come la giornata del Lanfranchi. Alla fine il pareggio non accontenta nessuno e a vincere sono stati i rimpianti.