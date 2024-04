Solidarietà con Raduno Fans Nomadi

MANTOVA – In occasione del tripudio per la Woodstock Nomade a Casalromano, giornata molto intensa, che si è svolta il 23 settembre scorso con il Raduno Fans Nomadi per festeggiare i 60 anni di attività artistica e musicale dei Nomadi, il “Cantante della Solidarietà” ospite del Raduno, ha rispettato la parola data per portare assistenza, sostegno ed impegno sociale attraverso la musica. “Grazie all’amico Salvatore Ranieri “Cantante della Solidarietà” nella cittadina di Malonno (Bs) in Valle Camonica, abbiamo effettuato la consegna di alcuni ausili sanitari e uova pasquali agli ospiti della casa di Riposo “Giovanni Ferraglio” in paese” ha commentato Riccardo Angolini, promotore e organizzatore da moltissimi anni del Raduno Fans Nomadi. Ieri mattina, infatti, insieme (in foto) hanno fatto donazione di materiale sanitario e 100 uova di Pasqua per la Fondazione Don Giovanni Ferraglio Malonno Onlus. Oggi l’altra tappa sarà a Milano presso l’organizzazione no-profit “Opera San Francesco per i Poveri” che assicura primaria e gratuita accoglienza alle persone bisognose di vitto, vestiti, igiene personale e di cure mediche. (roslefa)