Opera Crime. Delitto all’opera al Festival Verdi

PARMA Un’opera da portare in scena, un delitto, una verità da svelare. È ispirato a Rigoletto Opera Crime. Delitto all’Opera, il format interattivo di Enrico Melozzi e Stefano De Angelis in scena mercoledì 11 ottobre 2023, ore 20.00 e 22.30, al Wopa di via Palermo, nel cuore del nascente “Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana” di Parma. Una produzione AsLi.Co. in collaborazione con Festival Verdi, con le musiche composte, dirette e orchestrate da Enrico Melozzi eseguite dall’Orchestra Notturna Clandestina, con Leila Shirvani al violoncello, Stefano De Angelis all’elettronica e percussioni, su libretto di Marco Berardi. Marco Tocchio firma regia e luci, Anastasia Crippa i costumi; l’app è di Giorgio Pomettini, la grafica di Giovanni Crispino Additional Tracks 66k.

I tre protagonisti dell’opera verdiana interpretati da Vincenzo Spinelli (Il Duca di Mantova), Francesco Auriemma (Rigoletto), Federica Livi (Gilda), con le voci fuori campo di Adriano Giannini e Pietro Biondi, accolgono il pubblico in quella che, in apparenza, sembrerebbe una replica di Rigoletto come tutte le altre. Ma proprio quella sera succede qualcosa di inaspettato: i personaggi si ribellano al proprio autore e danno vita a una nuova opera.

Chi avrà ucciso veramente Gilda? Muovendosi sul luogo del delitto e interagendo con i personaggi gli spettatori, con l’aiuto di un’app installata sui loro smartphone, andranno in cerca degli indizi utili per smascherare l’artefice dell’omicidio della figlia del buffone di corte e il suo movente. In questo spettacolo unico nel suo genere ciascuno è chiamato a immergersi alla ricerca della verità e a determinare, sulla base delle proprie scelte, il finale della vicenda.