Mondiali Sci Alpino, Noel inforca e Meillard vince l’oro in Slalom

SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Loic Meillard medaglia d’oro nello slalom di Saalbach, ultima prova dei Mondiali di sci alpino 2025. Lo svizzero (1’54″02) approfitta dell’errore di Clement Noel, miglior tempo in prima manche, per prendersi il gradino più alto del podio davanti al norvegese Atle Lie McGrath, argento a 0″26. Medaglia di bronzo per Linus Strasser, terzo a 0″52. Ai piedi del podio c’è Manuel Feller, quarto a 0″79. Timon Haugan è quinto a 0″89. Distacchi che poi salgono fino a trovare Dave Ryding, sesto a 1″51. Indietro Henrik Kristoffersen e Lucas Pinheiro Braathen. Il norvegese e il brasiliano chiudono appaiati in 13^ posizione (+2″08). Stefano Gross 20^ (+2″73) e migliore degli italiani. Fuori sia Alex Vinatzer che Tobias Kastlunger. Uscite anche per Daniel Yule, Filip Zubcic, Armand Marchant, Laurie Taylor e Tormis Laine.

– Foto: Ipa Agency –

