Fiorentina-Como 0-2, al Franchi decidono Diao e Nico Paz

FIRENZE (ITALPRESS) – Il Como espugna il Franchi di Firenze battendo due a zero la Fiorentina e conquistando tre punti importantissimi nella corsa salvezza. Decidono le reti di Diao e Nico Paz che puniscono la squadra viola in una delle peggiori prestazioni casalinghe. Per i toscani si tratta anche di una pesante battuta di arresto alle ambizioni europee. Il Como trova il gol dell’uno a zero nella parte finale del primo tempo quando sugli sviluppi di un calcio di punizione nella trequarti ospite sfruttato male dai padroni di casa, Diao servito da Caqueret si invola verso De Gea saltando in velocità Ranieri e Cataldi, battendo l’ex portiere del Manchester United. La rete lariana è un premio ad una frazione iniziale che vede partire meglio i viola ma che man mano che passano i minuti si caratterizza per una formazione biancoblu ottimamente disposta in campo. Senza Kean squalificato, Palladino si affida a Zaniolo falso nueve ma tranne un paio di chance dell’ex prodotto del settore giovanile gigliato, la scelta non paga, anche perchè Fagioli trequartista è avulso dal gioco e la coppia Beltran-Folorunsho colleziona moltissimi errori in appoggio.Di contro Diao è una spina nel fianco per Dodo e compagni e solo un doppio intervento decisivo di Pongracic al 28′ aveva evitato alla Fiorentina di capitolare prima. La scelta di Zaniolo non paga e dunque al 55′ Palladino lo sostituisce con Gudmundsson, inserendo anche Colpani e riportando Fagioli in linea mediana al posto di Cataldi. Ci si attende una scossa dei gigliati, ma invece arriva il raddoppio a metà ripresa con una conclusione meravigliosa di Nico Paz dopo grave errore proprio di uno dei neo entrati, Colpani. Un intervento prodigioso di De Gea evita il tre a zero al 77′ su conclusione di Diao. Poco dopo esce Gudmunsson per problemi alla schiena e debutta Ndour. Il finale di gara vede gli ospiti controllare e con anche un pizzico di ostruzionismo per far passare i minuti si arriva alla conclusione della partita, con il Franchi che fischia i propri beniamini, mentre per il gruppo di Fabregas solo tanti applausi.

