Trovata morta nella casa messa a soqquadro: disposta l’autopsia

CASTEL GOFFREDO Quando una nipote è entrata in casa sua nel pomeriggio di mercoledì scorso Fioretta Biazzi Lorenzi era già morta da diverse ore se non giorni. Riversa vicino alla sua poltrona, nessun segno di violenza evidente sul corpo, la sua camera da letto messa a soqquadro al piano superiore, nessun segno di effrazione . L’ipotesi di una rapina finita male è una di quelle al vaglio dei carabinieri di Mantova e castiglione delle Stiviere che stanno conducendo le indagini sulla morte di una 88enne di Castel Goffredo. L’autorità giudiziaria ha già disposto l’autopsia che sarà eseguita domani. Si vuole infatti stabilire le esatte cause del decesso e se queste siano imputabili a terzi. L’anziana, vedova da anni, senza figli e che abitava da sola, era tornata a casa sabato scorso dopo un periodo in cui era stata ricoverata in ospedale. Il decesso risalirebbe a martedì scorso almeno. Oltre ai rilievi scientifici i carabinieri avrebbero acquisito anche i video delle telecamere in zona alla ricerca di indizi.