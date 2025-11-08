Papa “Serve impegno collettivo per lavoro stabile e dignitoso”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Accolgo con affetto i partecipanti al Giubileo del mondo del lavoro, la Confederazione Italiana Liberi Professionisti, la Società cooperativa Dedalo di Como, l’Associazione Brindisi e le strade antiche. Cari amici, il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creatività dell’individuo e la sua capacità di fare del bene. Pertanto,, assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).