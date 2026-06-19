Calciomercato dilettanti – Dinamo e Suzzara, un colpo tira l’altro

MANTOVA Sono ancora Dinamo e Suzzara a prendersi la copertina in questi giorni caldi di calcio mercato. La squadra gonzaghese piazza un altro bel colpo e si assicura il centrocampista Alessio Bottazzi, proveniente dalla Poggese. Un rinforzo di grande qualità per la mediana biancorossa. La Poggese, dal canto suo, continua invece a lavorare su più fronti. Resta vivo l’interesse per i giovani Zaghi e Scaglione della Governolese, oltre ai profili di Tosi, Boccalari, Narduzzo, Crema e Ruffato, tutti giocatori monitorati dalla dirigenza per rinforzare la rosa biancazzurra. Il Castiglione conferma Suardi. Giornata importante anche per il Suzzara, che è pronto a chiudere l’operazione che porterà in bianconero Pietro Arcari, esterno offensivo ex San Lazzaro reduce dall’ultima stagione con la Serenissima. Contestualmente diventerà ufficiale anche l’ingaggio del centrocampista Samuele Fuscaldo, in arrivo dalla Governolese. Resta invece in rossoblù il difensore Benincà, che continuerà la propria avventura nei Pirati. Tramonta così l’ipotesi di un suo trasferimento al Moglia, che proprio ieri ha presentato bomber Meloni (12 gol nella passata stagione al Suzzara).

Movimenti anche tra Porto e Union Team. L’attaccante Giuliano D’Ambrosio lascia infatti la formazione marmirolese per fare ritorno al Porto, chiamato a colmare la partenza di Boukaroua, passato alla Dinamo. L’Union Team risponde assicurandosi il centrocampista Edoardo Cerani, in arrivo dal Bonferraro. Nuova esperienza anche per il centrocampista Andrea Tinti, ex Poggese e Governolese, che vestirà la maglia del Sermide in Prima Categoria. Mercato concluso per l’Acquanegra, che completa il proprio organico con l’ingaggio del centrocampista Federico Rosseghini, proveniente dalla Leoncelli. Tre innesti per il New Castellucchio: arrivano Bonfante dalla Don Bosco, Petrellese dallo Sporting Club e Marchesini, ex San Lazzaro e Rubierese. Novità anche in casa Ostiglia, che si rinforza con il centrocampista Luca Severo, prelevato dalla Governolese, e promuove in prima squadra i giovani del vivaio Fincatti, Fakiti e Guernieri. Infine, dopo l’ultima stagione trascorsa alla Robur Marmirolo, l’esterno Tommaso Lucchini torna a vestire la maglia della Roverbellese.