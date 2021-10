Pensioni, Letta “Sbagliato il sistema delle quote”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando parliamo di pensioni parliamo di persone, dobbiamo evitare lo scalone, ma intervenendo sulla questione delle donne e dei lavori usuranti. Per fare questo il sistema delle quote non è adeguato. Non siamo tutti uguali”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, alla Direzione nazionale.

“Quota 100 affronta un problema che esiste con uno strumento che è sbagliato”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).