Maschere, costumi e divertimento: oggi torna il Carnevale a Soave

SOAVE (Porto) – Soave di Porto Mantovano si prepara a festeggiare con entusiasmo il grande ritorno del Carnevale. Oggi, sabato 15 febbraio, le vie del paese si animeranno di colori, musica e divertimento in un evento pensato per famiglie, bambini e tutti gli amanti della festa.

L’appuntamento è fissato per le 14.30 nel cortile dell’oratorio, punto di ritrovo per l’inizio della sfilata in maschera. Il corteo carnevalesco, accompagnato dalla musica del Corpo Bandistico Folk con Majorettes di Quaderni (Vr) attraverserà le vie del paese in un tripudio di allegria e spettacolo. Sarà un’occasione unica per sfoggiare i costumi più fantasiosi e vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione.

Per chi non ha ancora pensato a come vestirsi, nessun problema: sono disponibili diversi abiti pronti all’uso da prestare gratuitamente per la giornata di oggi.

Al termine della sfilata, tutti i partecipanti saranno attesi per un momento conviviale con un rinfresco a base di dolci tradizionali, offerto per celebrare l’atmosfera gioiosa del Carnevale. Sarà un’occasione per riscoprire il piacere della festa e della tradizione, in un clima di comunità e spensieratezza.

Il ritorno del Carnevale a Soave rappresenta un’importante occasione per rafforzare lo spirito di aggregazione del paese e riportare nelle sue strade l’energia e la magia di una festa amata da grandi e piccini. L’invito è aperto a tutti: maschere e coriandoli e per vivere insieme un Carnevale indimenticabile.

Il Carnevale Soavese è un evento patrocinato dal Comune di Porto Mantovano e organizzato da Vivisoave con il sostegno di tutte le associazioni del paese: Avis Comunale Soave, Circolo Cooperativo La Risorta, Polisportiva Soave90, Centro Sociale Anziani Soave, U.S. Soave, Nuovo Gruppo Giovani Soave. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email info@vivisoave.it o visitare le pagine Facebook e Instagram di Vivisoave.

Anche in caso di pioggia l’evento verrà riadattato al coperto.