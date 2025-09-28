Prodezza Sulemana e pareggio Cabal, Juventus-Atalanta 1-1

TORINO (ITALPRESS) – Alla prodezza di Sulemana poco prima dell’intervallo, risponde Cabal nella parte finale della ripresa: finisce 1-1 il big match tra Juventus e Atalanta. Un punto a testa con la Juve che si piazza momentaneamente al secondo posto, a quota 11. Quinto posto per i nerazzurri a 9, ancora imbattuti in campionato così come i bianconeri: nel prossimo turno la sfida al Como, ma prima il match contro il Bruges di Champions League. La Signora sfiderà il Villarreal, poi il big match col Milan dell’ex Allegri.

I padroni di casa si sono presentati col solito 3-4-2-1, a vincere il ballottaggio in attacco è stato Openda, supportato da Yildiz e Adzic. Nessuna sorpresa per quanto riguarda i bergamaschi, con De Ketelaere, Ederson e Lookman in panchina: Krstovic ha ricoperto il ruolo di unica punta, con Sulemana e Samardzic schierati sulla trequarti. La squadra di Tudor ha imposto un ritmo elevato sin dalle prime battute, dopo appena un minuto è arrivato il palo di Kalulu, al termine di un’azione sul perimetro iniziata da calcio d’angolo. La Juventus ha sfruttato soprattutto la qualità di Yildiz, due invece le conclusioni di Adzic neutralizzate da Carnesecchi.

Gli orobici hanno faticato parecchio a reagire, ma alla prima vera occasione del match sono passati in vantaggio: al 46′ del primo tempo lo stesso Adzic ha perso un pallone sulla propria trequarti, Sulemana si è inventato un’azione personale finalizzata col piazzato sul palo lontano.

Il gol subito al tramonto della prima frazione ha minato le certezze di una Juventus meno propositiva nella ripresa, la solidità orobica ha creato diversi problemi: Tudor ha mandato in campo Vlahovic al posto di Adzic, in mezzo al campo Thuram ha lasciato spazio a McKennie. Il pareggio dei bianconeri è arrivato in una fase di stallo del match, al 34′ – su un cross di Joao Mario – c’è stata una svirgolata di Kossounou che ha spalancato la porta a Cabal, l’ex Verona, appena subentrato a Bremer, di punta ha firmato l’1-1. I padroni di casa hanno sfiorato la rete del sorpasso a tre minuti dal termine, da due passi McKennie ha calciato su Carnesecchi che ha tenuto il pallone sulla linea di porta. Poi il finale concitato, ma senza sorprese nè gol, finisce 1-1.

