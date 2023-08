Rdc, Conte “Rischio disastro sociale, il Governo faccia un passo indietro”

ROMA (ITALPRESS) – “Da mesi lanciamo l’allarme per il rischio di un disastro sociale. Fra novembre e dicembre abbiamo girato l’Italia da Nord a Sud per mostrare a Giorgia Meloni che in Italia ci sono tante persone finite in condizioni di gravi difficoltà. Non per colpa loro, non perchè divanisti o scansafatiche. Nulla da fare. Adesso la situazione è questa: difficoltà enormi sui territori, per i sindaci e per i servizi sociali dei Comuni su cui Meloni, con un sms dell’Inps, ha scaricato le difficoltà di tante famiglie che da un giorno all’altro si trovano senza nessuna alternativa: senza sostegni, senza i preannunciati corsi di formazione o riqualificazione, senza nessuna prospettiva occupazionale. Ora quali soluzioni offrono? Perchè servono subito, non fra una settimana, un mese o più”. Così, in un post su Facebook, il presidente del M5S Giuseppe Conte. “Siccome il cassetto di Meloni è pieno di slogan ma non di soluzioni, hanno inventato sul modello ‘ravè un altro diversivo per distrarre l’opinione pubblica dalla loro totale incapacità. Stavolta – aggiunge – l’arma di distrazione di massa è la Commissione parlamentare d’inchiesta contro l’ex presidente dell’Inps Tridico, il cui lavoro è stato fondamentale nei mesi più duri della pandemia. Il Governo faccia un passo indietro dopo aver gettato nella disperazione 169mila famiglie in un momento in cui il carovita mette in ginocchio anche il ceto medio. Se non li smuove il valore della solidarietà e della responsabilità, che li scuota almeno un sano, insopprimibile sentimento di vergogna”, conclude Conte.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –