Variazione di bilancio da 6,5 milioni subito spendibili. Applicata buona parte dell’avanzo del bilancio 2023

MANTOVA La Giunta Palazzi ha licenziato la variazione di bilancio per un totale di 6.462.000 euro, in larga parte derivanti dall’applicazione dell’avanzo 2023.

AVANZO LIBERO

L’avanzo liberamente disponibile è di 1.458.000 euro di cui 900.000 euro sono già stati destinati con questa variazione.

Nello specifico la destinazione di questa parte avanzo è dedicata a finanziare il piano asfalti, strade e marciapiedi.

AVANZO INVESTIMENTI

L’avanzo destinato ad investimenti viene applicato per 2.186.000 euro, le voci più rilevanti sono: 650mila euro per la riqualificazione di piazza Cavallotti, 200mila euro integrazione Pru di Borgochiesanuova, 250mila euro per la riqualificazione dell’ex Bocciodromo, 722mila euro per l’esproprio di Fiera Catena.

COFINANZIAMENTI

Inoltre, viene applicato anche 1 milione e 300mila euro di avanzo destinato al cofinanziamento di bandi vinti, tra i quali i principali: 486mila euro riqualificazione ex Bocciodromo, 153mila euro riqualificazione piazzale Montelungo, 193mila euro sottopasso di viale Montello, 254mila euro sottopasso Porta Cerese/Via Visi.

AVANZO E ONERI

Con oneri e alienazioni si finanziano in particolare: 20mila euro cestini per il centro storico, 50mila euro per manutenzione straordinaria impianti, 80mila euro per estensione illuminazione pubblica, 150mila euro per manutenzioni straordinarie immobili ERP, 40mila euro sistemazione Centro Sociale Rabin, 100mila euro manutenzione straordinaria impianti sportivi, 80mila euro manutenzione aree verdi, 150mila euro piastra di Lunetta, 80mila euro scuola Collodi.

VARIAZIONE SPESA CORRENTE

Per quanto attiene la variazione sulla spesa corrente viene applicato 700mila euro del Piano Mantova le cui voci principali sono: 120mila euro per iniziative in città, 220mila euro eventi di Natale e fine anno, 140mila euro per le luminarie, 15mila euro quota associativa Comunità del Garda.

È stato applicato, inoltre, circa 800mila euro di avanzo già vincolato ovvero con specifiche destinazioni tra le quali: 103mila euro progetto ACE 3T, 112mila euro progetto Anti Violenza, 200mila euro Fondo Povertà, 28mila euro Centro per le Famiglia, 186mila euro accoglienza ucraini, 63mila euro Progetto Mantova-Sabbioneta, 48mila euro progetto Erasmus, 65mila euro bando Duc.

“Con questa variazione abbiamo finanziato ulteriori 4,5 milioni di investimenti per la città – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Mantova Giovanni Buvoli – confermando inoltre l’impegno importante di garantire costanti interventi su strade e marciapiedi. Le opere finanziate interessano numerosi quartieri, come la piastra di Lunetta, impianti sportivi e scuole. Inoltre, con i co-finanziamenti, pari a 1.300.000 euro, otteniamo un effetto moltiplicatore che mette a disposizione dell’Amministrazione risorse di gran lunga superiori grazie ai bandi vinti. Con questa variazione si implementa anche la spesa corrente mantenendo alta la qualità e la quantità dell’offerta di servizi destinati ai cittadini”.

